"النشرة": غارة إسرائيلية على منطقة جوسي ناحية القاع ما ادى الى قطع الطريق اللبنانية السورية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "طيران الحربي الاسرائيلي أغار على منطقة جوسي على الحدود اللبنانية من ناحية القاع مستهدفا جسر عند الحدود السورية مما ادى الى قطع الطريق بين الاراضي اللبنانية واراضي السورية".

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