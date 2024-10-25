ترامب: هاريس تصفني بالفاشي بسبب خسارتها السباق الانتخابي

رأى مرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب أن "منافسته عن الحزب الديمراطي كامالا هاريس تتهمه بالفاشية بسبب خسارتها السباق الانتخابي".
ولفت ترامب، الى ان "كامالا هاريس ترى أنها تخسر بشكل ملحوظ... لذلك، فتقوم حاليا بتشديد لهجتها أكثر فأكثر، وذهبت إلى حد مناداتي بأدولف هتلر وأي شيء آخر".
وفي وقت سابق، اعتبرت هاريس، خلال سؤال عبر قناة "سي إن إن" أن ترامب فاشيا.
في حين أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يتقدم على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بنقطتين مئويتين.
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