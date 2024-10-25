استشهاد 3 صحفيين في غارة إسرائيلية استهدفت مقر اقامتهم في حاصبيا بجنوب لبنان

نفذ الطيران الاسرائيلية غارة استهدفت مقر اقامة الفرق الصحافية في أحد فنادق حاصبيا، مما أدى الى استشهاد 3 صحافيين.
وأفادت "الميادين" عن استشهاد المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث في القناة محمد رضا، في العدوان الإسرائيلي على مقر إقامة الصحافيين في حاصبيا جنوب لبنان.
كما أفادت "المنار" عن استشهاد المصور في القناة وسام قاسم.
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