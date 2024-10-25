الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "اعترضنا صاروخا أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا".

وفي وقت سابق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية، عن "دوي صفارات الإنذار في قيسارية وبنيامينا ومحيطهما جنوب حيفا".

كما افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن "دوي انفجارات في منطقة الخضيرة جنوب حيفا".