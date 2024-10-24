شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من (20 - 24) أكتوبر الجاري، بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بالإمارات.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية الإماراتية دائماً محورية ومميزة، وفي سياق تعزيز هذه الروابط الثنائية، تلعب فرق الكرة المصرية دوراً حيوياً في تشريف الرياضة المصرية وتعزيز هذه العلاقات الرياضية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة تعتبر جسراً هاماً للتواصل والتفاعل الإنساني بين البلدان، والدور الكبير الذى تلعبه فرق الكرة فى تشريف الرياضة المصرية، مما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات بشكل إيجابى، معرباً عن فخره بإنجازات فرق الكرة المصرية، وبما تحققه من نجاحات على المستوى المحلي والدولي، وهذا يعكس قوة الرياضة المصرية واحترافيتها، مؤكداً أن فرق الكرة المصرية بما تحققه من إنجازات تعتبر سفراء للرياضة المصرية على الساحة الدولية.



اشرف صبحى



الوزير مع بعثات الفرق



صبحى مع حسين لبيب



صبحى يصل الامارات



وزير الرياضة فى الامارات