شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المركز التنفيذي” توقع اتفاقية لإنشاء فرعها الجديد في مركز الملك عبد الله المالي “كافد” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت شركة “المركز التنفيذي” (ذي اجزاكيوتف سنتر)، المزود الرائد لمساحات العمل المرنة والفاخرة في آسيا، عن دخولها إلى سوق المملكة العربية السعودية بافتتاح أول وأكبر مركز لها حتى الآن في الرياض، في مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، وذلك في خطوة استراتيجية تمثل محطة مهمة للشركة حيث يتماشى افتتاح المركز الجديد مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق بيئة عمل مزدهرة.

تحظى شركة “المركز التنفيذي” بمحفظة واسعة تضم أكثر من 220 مركزاً في أماكن أعمال مرموقة في 36 مدينة و16 سوقاً، وشبكة عالمية متنامية تضم أكثر من 50 ألف عضو. ويؤكد تعاون “المركز التنفيذي” مع شركة “جيه إل إل” ومركز الملك عبدالله المالي على التزامها بتعزيز حضورها في مناطق النمو الرئيسية وترسيخ مكانتها كشريك موثوق به للشركات من جميع الأحجام، وتقديم مرافق عالمية المستوى وخدمة لا مثيل لها ودعم مخصص للنجاح والازدهار في مشهد أعمال يتسم بالتعقيد وسرعة التغيير.

يقع مركز الملك عبدالله المالي في قلب مدينة الرياض، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين عالم الأعمال ونمط الحياة العصري، ويسهم في إرساء معايير جديدة في الحياة الحضرية وتقنيات المدن الذكية والتنمية المستدامة، وهو مصمم للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. ويعد مركز الملك عبدالله المالي أول مدينة عمودية في المملكة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم 95 مبنى عبر خمس فئات من الأصول، وتتميز بمساحات مكتبية من الدرجة الأولى، ومنازل راقية، ومناطق متنوعة للتجارة والبيع بالتجزئة، وضيافة فاخرة، وأماكن ترفيهية نابضة بالحياة، وكلها مترابطة ويمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام في غضون 10 دقائق.

يتمتع مركز الملك عبدالله المالي بموقع متميز وبنية تحتية حديثة ومجتمع أعمال نابض بالحياة، ما يجعله الموقع المناسب لتوسع “المركز التنفيذي” في المملكة. وسيساهم دخول شركة “المركز التنفيذي” إلى مركز الملك عبدالله المالي في نمو المركز وتطوره، ما يوفر للشركات حلاً متميزاً لمساحة العمل يتماشى مع تطلعات المركز. ويؤكد موقع “المركز التنفيذي” في مركز الملك عبدالله المالي على ثقة الشركة في السوق السعودي وخطط التوسع الطموحة في المنطقة.

ومن خلال بناء منظومة من مساحات العمل المرنة المتميزة، تساهم شركة “المركز التنفيذي” في جهود المملكة الرامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز ريادة الأعمال، وتعزيز اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.

وبهذه المناسبة، قال بول سالنيكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “المركز التنفيذي” (ذي اجزاكيوتف سنتر): “نحن متحمسون لإتاحة تصاميمنا من مساحات العمل المرنة المتميزة في السعودية والمساهمة في منظومة الأعمال المزدهرة في المملكة. يعد مركز الملك عبدالله المالي موقعاً متميزاً لتوسعنا، حيث يوفر مرافق حديثة وبنية تحتية اجتماعية لا مثيل لها. ونتطلع إلى تقديم خبرتنا العالمية التي تمتد إلى 30 عاماً في توفير مساحة عمل حديثة تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات التي تبحث عن بيئة عمل حيوية ومتميزة من الدرجة الأولى. ونحن على قناعة من أن هذا التوسع يتماشى بسلاسة مع رؤية السعودية 2030 وسيساهم في نمو منظومة الأعمال في المملكة. ويعكس استثمارنا في الرياض التزامنا بتوفير مساحات عمل مرنة من الطراز العالمي في المملكة”.

ومن جانبه، قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في مركز الملك عبدالله المالي: “يشهد سوق العقارات التجارية في المملكة ارتفاعاً استثنائياً في الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، وخاصة في الرياض. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، ارتفعت معدلات الإشغال في مكاتب الدرجة الأولى في المدينة إلى 98%، ما يعكس الإقبال الكبير على المساحات المكتبية المتميزة حيث تسعى الشركات إلى تأمين أفضل المساحات في فئتها، بدعم من منظومة الأعمال المزدهرة والظروف المواتية في المملكة، لا سيما من خلال ’برنامج المقر الإقليمي‘”.

وأضاف: “باعتبارنا وجهة الأعمال الرائدة في الرياض من خلال ما يقارب مليون متر مربع من المكاتب من الدرجة الأولى، يسعدنا أن نرحب بانضمام ’المركز التنفيذي‘ إلى مركز الملك عبدالله المالي في خطوة تمثل حقبة جديدة من التعاون، والاستفادة من حلولهم المرنة المتميزة في مساحات العمل لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية بالإضافة إلى توسيع عروضنا المكتبية التي نقدمها لاستيعاب مجتمع الأعمال المتنامي في مركز الملك عبدالله المالي، وتعزيز بيئة مثالية لممارسة الأعمال والاستثمار وريادة الأعمال، بما يساهم في تمكين التنمية الاقتصادية في المملكة”.

وتقديراً لبنيته التحتية الرقمية من الطراز الأول التي توفر ربطاً قوياً واستدامة وتجربة سلسلة للعيش والعمل والترفيه، يعد مركز الملك عبدالله المالي أول حي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على شهادة WiredScore العالمية للأحياء الذكية. يعد مركز الملك عبدالله المالي أحد الأحياء الخضراء، وأكبر وجهة للأعمال وأسلوب الحياة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية في العالم، فضلاً عن أكثر من 40 مبنى حاصلاً على شهادة LEED الفضية والذهبية ضمن محفظته الواسعة، بما في ذلك أول محطة إطفاء حاصلة على شهادة LEED البلاتينية v4 في العالم. كما يعيد مركز الملك عبدالله المالي، الذي صممته 25 شركة معمارية رائدة عالمياً، تشكيل أفق الرياض، ليصبح جزءاً لافتاً من مشهد المدينة الحضري. يمزج مركز الملك عبدالله المالي بين التصميم المعاصر والتراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية، وقد حصل جامعه الكبير، المستوحى من الصحراء الأصلية في شبه الجزيرة العربية، على جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني المرموقة لتصميمه المعماري المميز والمبتكر.

وبدوره، قال بن جونستون، رئيس الوكالة التجارية في شركة “جيه إل إل”: “نحن سعداء بالعمل كشريك حصري للاستحواذ لشركة ’المركز التنفيذي‘ وتقديم خبرتنا بالسوق المحلية بما يساهم في توسعها في المملكة العربية السعودية. لقد استفاد فريقنا المتخصص في الإمارات والسعودية من فهمهم العميق لنموذج أعمال ’المركز التنفيذي‘ وسوق المستأجرين المحليين لتأمين أحد المواقع المرموقة بسرعة، بما يؤهلهم لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويؤكد هذا الإنجاز التزام ’جيه إل إل‘ بتقديم نتائج استثنائية وحلول مبتكرة لعملائها، كما أنه دليل على تزايد جاذبية المملكة كمركز عالمي للأعمال”.

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