"خوفت وجريت بالعربية".. حبس السائق مرتكب حادث دهس لاعبي فريق الدراجات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، اليوم الخميس، بحبس سائق سيارة نصف نقل، المتهم بـدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بارتكابه الجريمة، وأنه دهس اللاعبين وهرب؛ خشية القبض عليه وخوفًا على نفسه من المساءلة القانونية.

وكشفت التحقيقات عن أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، صباح الأحد الماضي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، وأن الطريق المذكور تبين أنه لا توجد به كاميرات مراقبة في محيط الحادث.

كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان، حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين السيارة التي دهستهم، حيث أطاحت بهم من الخلف ولم ير أي منهم السيارة التي فرت مسرعة من مكان الحادث.