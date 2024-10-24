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طيران الاحتلال يشن 4 غارات عنيفة بمجمعا سكنيا بالضاحية الجنوبية لبيروت

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال شن أربع غارات عنيفة استهدفت مجمعا سكنيا في محيط منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت ودمرته بالكامل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت وكالة الأنباء اللبنانية، أن حريقا كبيرا نشب جراء غارات عنيفة للاحتلال استهدفت مجمعا سكنيا في محيط منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد إعلام لبناني، بشن غارات إسرائيلية تستهدف النبطية جنوبي البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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