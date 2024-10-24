الأهلي Vs الزمالك.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز بالسوبر ومفاتيح لعب الفريقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عشاق الساحرة المستديرة في مصر على موعد مع لقاء قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة السوبر المصري، في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، نستعرض حظوظ لاعبي الفريقين في مباراة اليوم.

حظوظ لاعبي الأهلي

محمد الشناوي مواليد 18 ديسمبر برج القوس: يتمتع برج القوس بلياقة بدنية عالية، وتركيز قوي، يجعله قادر على حماية عرينه.

مصطفي شوبير مواليد 17 مارس برج الحوت: يتمتع بحظوظ كبيرة، ولديه طاقة بدنية عالية، مما يعزز فرصه خلال المباراة، ويمكن أن يصد هجمات قوية على المرمى.

إمام عاشور مواليد 20 فبراير برج الحوت: لديه طاقة بدنية عالية ونشاط، ولديه تألق عالي خلال المباراة، وجهوده تظهر بشكل جيد.

طاهر محمد طاهر مواليد 7 مارس برج الحوت: نشاطه وحيويته عالية تجعله قادر على الظهور بشكل متميز في أرض الملعب، وقد تكون عبارة عن أهداف.

وسام أبو علي مواليد 4 يناير برج الجدي: يتمتع بحظوظ كبيرة، ولديه طاقة بدنية عالية، مما يعزز فرصه خلال المباراة، ويمكن أن تظهر في صورة أهداف.

يحيى عطية الله مواليد 2 مارس برج الحوت: لديه طاقة بدنية عالية ونشاط، ولديه تألق عالي خلال المباراة، وجهوده تظهر بشكل جيد.

حظوظ لاعبي الزمالك

محمد عواد مواليد 6 يوليو برج السرطان: يعاني من التشتت وعدم التركيز، لذا يحتاج إلى مضاعفة مجهوده لزيادة التركيز.

ناصر ماهر مواليد 8 فبراير برج الدلو: الشمس وكوكب عطارد في وضع معاكس، لذا يؤثر عليه سلبًا خلال المباراة، ويكون في حالة من عدم التركيز والتشتت.

احمد السيد زيزو مواليد 10 يناير برج الجدي: لديه قدرة قوية على التخطيط وحظ كبير، يساعده أن يظهر بشكل متميز في أرض الملعب، كما أن وضع عطارد داعم له، ويزيد من سرعة البديهة والحركة.

سيف الجزيري مواليد 12 فبراير برج الدلو: القمر في مواجهة برج الدلو، مما يجعلهم في حالة من التشتت والتشوش، كما أن كوكب عطارد في وضع معاكس مما يجعله في حاجة لمضاعفة التركيز وحماية نفسه من الإصابات.

ناصر المنسي مواليد 16 نوفمبر برج العقرب: القمر في وضع معاكس، مما يأخذ من تركيزه في أرض الملعب، ويكون أكثر تشتت، وقوته البدنية ضعيفة، لذا عليه التركيز لتعزيز طاقته خلال المباراة.

شيكابالا مواليد 5 مارس برج الحوت: يتمتع بحظوظ كبيرة، ولديه طاقة بدنية عالية، مما يعزز فرصه خلال المباراة، ويمكن أن تظهر في صورة أهداف.

عبد الله السعيد مواليد 13 يوليو برج السرطان: يواجه حالة من عدم التركيز خلال المباراة، كما أن قدرته البدنية ستكون ضعيفة لأن تركيزه في غير محله.

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