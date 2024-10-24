بلينكن: إسرائيل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها في الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن تقدير الولايات المتحدة لدولة قطر على دورها الرئيسي كشريك في إيجاد السلام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء القطري أدى شخصيا دورا كبيرا في جهود إعادة الأسرى إلى بيوتهم.

وأكد بلينكن على ضرورة الاستمرار في تطوير خطة لما بعد انتهاء الحرب حتى تنسحب إسرائيل من غزة، موضحا أن هذه لحظة مهمة لأن إسرائيل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لنفسها.

وأشار بلينكن إلى أن هذه لحظة العمل لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى إلى بيوتهم وبناء مستقبل أفضل لشعب غزة، لافتا إلى أن سخاء قطر على مدى الأشهر الماضية كان كبيرا فقد قدمت آلاف الأطنان من المساعدات لغزة.

وأوضح بلينكن أنه من الضروري ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها في غزة، منوّها إلى أنه طلب ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من إسرائيل إجراءات محددة لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة.