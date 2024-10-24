الخليج اليوم .. وسائل إعلام مصرية: السعودية تعلّق منح تأشيرة الترانزيت للمصريين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصادر بغرفة شركات السياحة والسفر في مصر صدور قرار سعودي بوقف تأشيرات الترانزيت لمواطني مصر وباكستان وبنغلاديش.

وبموجب تأشيرة الترانزيت كان للمسافرين الحصول تأشيرة مرور لدخول المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام، وأداء العمرة خلالهم.

ويمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة مرور/ترانزيت، عبر المملكة العربية السعودية في طريقهم إلى وجهة أخرى، حيث كان يتم معالجة وإصدار التأشيرة في غضون 4 ساعات كحد أقصى.

وأوضحت مصادر بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم الحكومية في مصر، أن السلطات السعودية قامت بإبلاغ الخطوط الجوية السعودية وسلطات المطارات بالمملكة، بأن كل من يحمل تأشيرة ترانزيت قادما من مصر أو باكستان أو بنجلاديش، لن يسمح له بدخول المملكة وسوف يظل في المطار حتى استكمال وجهته التالية أو إعادته لبلده مرة أخرى، وهو ما شكل ضربة قوية لسماسرة العمرة.

وأكدت مصادر بغرفة شركات السياحة، لبوابة أخبار اليوم، أن هذه التأشيرة تضر بشكل مباشر بعمل واختصاص الشركات السياحية المصرية وفقًا للقانون المصرى.

وكانت شركات الطيران السعودية، قد سبقت اللوائح المصرية المنظمة للعمرة بخطوة، وأصبحت تقدم تأشيرة جديدة للعمرة تعرف بعمرة الترانزيت، ومدتها 4 أيام يقضى فيها المعتمر ثلاثة أيام فى مكة المكرمة ويوما واحدا بالمدينة المنورة، وبتكلفة تقل بنحو 50% عن أسعار وزمن العمرة التى تنظمها الشركات السياحية المصرية، لذا لقيت هذه التأشيرة إقبالا كبيرا من جانب المعتمرين المصريين، حيث تبلغ أسعار رحلة عمرة الترانزيت حاليًا نحو 14 ألف جنيه مصري.

وتتطلب آلية الحصول على تأشيرة عمرة الترانزيت تقديم طلب لبعض شركات الطيران، للسفر إلى وجهة ثالثة على أن تكون المملكة العربية السعودية محطة عبور (ترانزيت) خلال الرحلة، وتمنح هذه التأشيرة المواطن فرصة الإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة في المملكة، مما يتيح لهم أداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة.

المصدر : أخبار اليوم