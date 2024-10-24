مطاردة مثيرة وترسانة سلاح.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة أسيوط.

وقادت مأمورية أمنية مشتركة بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزي إلى استهداف هذا العنصر، الذي يُعد من أبرز المتورطين في تهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

العنصر، وهو عاطل مقيم في دائرة مركز شرطة صدفا، كان مطلوبًا في عدة أحكام قضائية، وعند شعوره بالقوات، بادر بإطلاق النار مما أدى إلى مقتله في الاشتباك.

عثر في مسكنه على ترسانة أسلحة تضمنت: رشاش جرينوف، 13 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 22 فرد محلي، كميات كبيرة من الطلقات متنوعة الأعيرة.

كما تم اكتشاف ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بداخلها أدوات وأجزاء تستخدم في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.