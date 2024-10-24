شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 11886 نقطة، وبتداولات بلغت 4.373 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 768.008 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.961 تريليون ريال. انخفاض أسهم 161 شركة انخفضت أسهم 161 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 59، من بين 241 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رسن، والمطاحن العربية، وتالكو، ورتال، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وأسمنت أم القرى، وسينومي ريتيل، والماجد للعود، ومكة، الأكثر ارتفاعا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.7%، عند 26818 نقطة، وبتداولات بلغت 63.060 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.936 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.397 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.