"نرفض بيلا حديد في السعودية".. قصة هاشتاج أثار تفاعلا على "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد، موقع "إكس" بالتزامن مع تدشين رواد الموقع من السعوديين، حملة بعنوان "نرفض بيلا حديد في السعودية".

شهد هاشتاج "نرفض بيلا حديد في السعودية" تفاعلا كبيرا من السعوديين، بعد ما تردد عن دعوة عارضة الأزياء، إلى الرياض، من أجل حضور جلسة حوارية وعرض أزياء تنظمه إحدى المجلات السعودية المتخصصة في مجال المرأة.

ونشر السعوديون، صورة من صفحة عارضة الأزياء في موقع "‘نستجرام"، وهي تضع حذائها في مواجهة طائرات الخطوط الجوية السعودية.

وتوالت التعليقات الغاضبة، ومنها: "مسيئة للسعودية فلماذا تتم دعوتها"، وعلقت أخرى: "تجيبونها بعد إساءتها للسعودية ولا فوق ذا رجلها على شعار السعودية".

بدأت الأزمة، بعد تردد أنباء عن مشاركة عارضة الأزياء الأمريكية الجنسية ، والفلسطينية الأصل بيلا حديد، في الموسم الرابع لمؤتمر أزياء "Hia Hub" ، الذي يقام في الرياض، أول نوفمبر المقبل.

ومع تصاعد حملة الرفض، كشفت المؤسسة المنظمة لمؤتمر الأزياء، عدم تواجد عارضة الأزياء بيلا حديد، بين قوائم المشاركين.

يذكر ان مصممة الأزياء بيلا حديد، واجهت إعتراضا قويا، من الكيان لإسرائيلي، عقب مشاركتها في حملة دعائية لشركة "أديداس" العالمية، بسبب كونها فلسطينيةا الأصل، وسبق ووضعت منشورات تدعم المقاومة الفلسطينية.

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