الاشتباه في تسمم 7 فتيات داخل مدرسة للمتفوقين بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت 7 فتيات بينهن 6 طالبات باشتباه تسمم إثر تناولهن وجبة داخل مدرسة بالشيخ زايد اليوم الخميس.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إعياء داخل مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

التحريات الأولية بينت إصابة 7 بينهن 6 طالبات بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن نتيجة تناولهن وجبة بالمدرسة ونقلهن إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج.

المصابات السبع هن: منة الله محمد ١٦ سنة، سما محمد ١٦ سنة، مودة أسامة ١٥ سنة، ملك تامر ١٧سنة، تسنيم سامح ١٨ سنة، ريم رفعت ١٧ سنة وتسنيم عبدالواحد ٢٤ سنة.