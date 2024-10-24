"بيعملي أعمال سفلية".. ماذا قال "امبابي" المتهم بقتل مهندس التجمع بسكينة "لودر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل

أقر "أدهم امبابي" 27 سنة، المتهم بقتل المنهدس "فادي" باستخدام جرافة معدة ثقيلة "لودر" داخل موقع إنشاء بمنطقة التجمع الخامس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مهندس التجمع"، باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه للواقعة.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من نص اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بالقضية رقم 6696 لسنة 2023 جنايات التجمع الخامس، وجاءت كالأتي:

س: ما هو تفصيل إقرارك؟

ج: اللي حصل أن أنا من صغري وأنا بيتعملي أعمال سفلية من الجيران، ومش عارف أخلص منها لحد دلوقتي ولما رحت موقع الشغل من 10 أيام شوفت المهندس "فادي" في أول يوم ومرتحتش ليه، وكنت بحاول اتجنبه وعرفت انه بتاع أعمال سفلية، وكنت شغال باللودر في الموقع وحسيت أن هو بيبصلي وبيتكلم عليا وعايز يمشيني من الشغل، وفي يوم استنيت الأستاذ "ممدوح" يمشي من المكان، ولقيت المهندس ماشي لوحده رحت رايح عليه باللودر وخبطته بسقف سكينه اللودر في صدرة من ناحيه اليمين فوقع على ضهره، وبعد كده عدلت سكينة اللودر ورفعتها لفوق وخليت السكينه مقلوبه و نزلت عليه بشفره السكينه وهي مقلوبه في صدره و رفعتها و نزلت بيها تاني.

س: متي توقفت عن ضرب المجني عليه؟

ج: انا ضربته بالسكينة وهي مقلوبة مرتين ووقفت ضرب لما لقيته نزل دم من فمه واتأكدت أنه مات.

س: ما طبيعة عملك في موقع الإنشاء؟

ج: أنا شغال سواق لودر باليومية، بلم الرتش والرملة في الموقع.

س: هل يوجد أي خلافات سابقة بينك وبين المجني عليه؟

ج: لا، انا كنت بتجنبه لما عرفت أنه بيعمل أعمال سفلية.

س:كيف تأكدت أنه يقوم بأعمال سفلية؟

ج: ده إحساس ربنا بيبعتهولي أنا متأكد من أن هو بتاع أعمال سفلية، وكان عايز يمشيني من الشغل.

س: وما الذي جال بخاطرك حال اعتقادك بأن المجني عليه يقوم بأعمال سفلية لك؟

ج: أني اموته.

س وما الذي أوعز لك بذلك؟

ج: علشان الأعمال السفلية اللي اتأكدت أنه بيعملهالي، وأنه هيمشيني من الموقع.

س: ومتي تحديداً بدر بذهنك أمر قتله؟

ج:اول لما اتاكدت انه بيعمل أعمال سفلية ليا

وقررت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس "مهندس التجمع" بجرافة معدة ثقيلة داخل موقع إنشاء، لجلسة 19 نوفمبر لمناقشة اللجنة الثلاثية المسؤولة عن التقرير النفسي للمتهم، مع التصريح بإعلانها.