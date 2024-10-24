"سعرها غالي".. النيابة تسلم دراجات لاعبي حادث الدهس بالجيزة إلى أسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، التحقيق في واقعة دهس سيارة لـ7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات، على الطريق الصحراوي.

وأمر المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بتسليم الدراجات ملك اللاعبين المصابين والمتضررة من الحادث إلى أسر اللاعبين نظرًا لقيمتها المادية المرتفعة، خاصة أنها تعرضت لأضرار فادحة جراء الحادث.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، صباح الأحد، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، والطريق المذكور تبين انه لا يوجد به كاميرات مراقبة في محيط الحادث، وتبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم حيث أطاحت بهم من الخلف ولم يرى أي منهم السيارة التي فرت مسرعة من مكان الحادث.

كلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة حول السيارة المتسببة في الحادث وقائدها والتحري حول وجود كاميرات مراقبة في محيط الحادث أو الطرق المؤدية إليه وافادت النيابة بها.

انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال اللاعبين المصابين وتبين دخول ٤ لاعبين إلى المستشفى في حالة حرجة ولا تسمح حالتهم بسماع أقوالهم، وغادر لاعب المستشفى، ولم يتبق سوى حالتين للاعبين تستمع النيابة لأقوالهما حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وقال الاثنان المصابان في أقوالهما أمام النيابة، إنهما لم يشاهدا ما حدث، معلقين: "مشوفناش حاجة عربية خبطتنا من الخلف وملحقناش نشوف أي حاجة ومنعرفش حتى مواصفات العربية، لقينا نفسنا كلنا فوق بعض وكله بيصرخ من العجل اللي اتفرم بينا".

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لإلقاء القبض على سائق سيارة المتسبب في حادث فريق الدراجات لنادي ٦ أكتوبر على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لإطاحة سيارة بلاعبي فريق نادي ٦ أكتوبر للدراجات على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي أثناء تمرينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن سائق السيارة النقل أطاح بموكب التمرين من الخلف؛ ما أدى لسقوط اللاعبين وإصابتهم بكسور وكدمات وجروح.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي نادي 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ٧ لاعبين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها للكشف عن تفاصيل الحادث وبيان المتسبب فيه.