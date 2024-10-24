شكرا لقرائتكم خبر عن من يقود الجبهة اليمنى للأهلي فى نهائى كأس السوبر المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي عمر كمال وأكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراة الزمالك غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري، حيث لم يستقر على اللاعب الذي يقود الجبهة اليمنى حتى الآن.

وأعلن عمر كمال جاهزيته للمشاركة في المباراة بعدما تعرض للإصابة في مباراة سيراميكا الماضية بنصف نهائي السوبر ولم يستكمل اللقاء، لتحوم الشكوك حول لحاقه بمباراة القمة غدا، قبل أن يعلن اللاعب جاهزيته عقب المشاركة في مران فريقه الجماعي بشكل كامل أمس.

الجهاز الفني يفكر في استمرار عمر كمال في قيادة الجبهة اليمنى باعتبار أن اللاعب جاهز من الناحية الطبية ولا يوجد ما ينع من مشاركته بشكل طبيعي، بينما يوجد تفكير في الاستعانة بأكرم توفيق باعتباره يجيد الأدوار الدفاعية، لاسيما وأن من سيشارك في جبهته هو البولندي كونراد ميتشالاك الذي يمتاز بالسرعة، لذا يوجد اتجاه بالاستعانة بأكرم توفيق.

ومن المقرر أن يحسم كولر اللاعب الذي سيعتمد عليه في قيادة الجبهة اليمنى عقب نهاية مران اليوم وبعد الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين ووضع الخطة المناسبة لظروف المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

ويواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية في مباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، وتفادي الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.