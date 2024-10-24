شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه مشيرب وديا الجمعة فى ختام معسكره بقطر والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الإسماعيلي على مواجهة نظيره مشيرب يوم الجمعة المقبل، ضمن معسكر الفريق في قطر استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

ويخوض الإسماعيلي المباراة في السابعة مساء الجمعة، على ملعب الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

واستهل الفريق ودياته في معسكر قطر، بالفوز على البدع بخماسية دون رد، ثم تعادل في مباراته الثانية مع اتحاد الدوحة بهدف.