شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك يجاور زيزو والجزيرى فى هجوم الزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للزمالك على الدفع بالبولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول بالفريق، في خط الهجوم خلال مباراة الأبيض أمام الأهلى في نهائي بطولة السوبر المحلى.

ومن المقرر أن يتم الاعتماد على ميشالاك في خط الهجوم بجانب أحمد مصطفى زيزو، وسيف الجزيرى، بعد أن خرج مصطفى شلبى من حسابات المدير الفني في المباراة النهائية.

ويغيب عن الزمالك في القمة كل من أحمد فتوح بسبب القضية الخاصة به والمقرر لها جلسة 16 نوفمبر المقبل، ومحمود حمدى الونش، وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى وسيدى ندياى للإصابة، كما يغيب دونجا وشلبى للخروج من حسابات جوميز، سامسون أكينولا، سيف جعفر، محمد عاطف، مهاب ياسر، حسام أشرف لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يرتدى لاعبو الزمالك الطاقم الأسود كاملا في مباراته غدا أمام الأهلى بنهائى السوبر المحلى الذى يقام بالإمارات.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى في الثامنة من مساء غد الخميس، بملعب محمد بن زايد بنهائى بطولة السوبر المحلى، الذى يقام بالإمارات.