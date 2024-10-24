شكرا لقرائتكم خبر عن موقف وسام أبو علي الطبى من المشاركة فى نهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت حالة من الغموض على موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك غدا الخميس في نهائي كأس السوبر المصري، بعدما اشتكى من إصابة عضلية في نهاية مباراة فريقه الماضية أمام سيراميكا.

وشارك وسام أبو علي في مران الأهلي الختامي أمس الثلاثاء عقب استئناف التدريبات الجماعية، استعدادا لنهائي السوبر، حيث شارك فى المران بشكل كامل، ليطمئن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب الكاملة للمشاركة في نهائي كأس السوبر.

ولم يشارك وسام أبو علي أساسيا في مباراة سيراميكا، حيث تواجد على الدكة، وشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه في قيادة الهجوم، وتم الدفع به كبديل في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين، من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم على تقديم مستويات قوية واللعب بروح قتالية في مباراة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري، وتفادي الأخطاء التي وقعت في آخر مباراتين للفريق الأحمر، من أجل تحقيق لقب السوبر المصري واستعادة التوازن بعد النتائج المتذبذب للأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويقوم محمد الشناوي قائد الأهلي ومعه عمرو السولية ورامي ربيعة وحسين الشحات بحث باقي اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم ومصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء في آخر مباراتين، بخلاف رد الاعتبار أمام الزمالك عقب الخسارة منه في مباراة السوبر الإفريقي الماضية وحرمانه من تحقيق اللقب القاري للموسم الثاني على التوالي.