ليبيا تدين بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت وزارة الخارجية الليبية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة “توساش” التركية، المتخصصة في صناعات الدفاع والفضاء.

وأعربت وزارة الخارجية في بيانها عن تضامنها العميق مع الجمهورية التركية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الاعتداء الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجددت وزارة الخارجية الليبية التزامها بدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية.

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