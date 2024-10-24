وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب اللبناني وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي... الرياض : الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1446 هـ 21 ربيع الثاني 1446 هـ تقرير أممي : 70 % من قتلى النساء والأطفال بالحروب كانوا في غزة أبلغ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي عن المرأة والسلام والأمن الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تضاعف نسبة النساء... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 21 ربيع الثاني 1446 هـ 21 ربيع الثاني 1446 هـ نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 ربيع الثاني 1446 هـ 21 ربيع الثاني 1446 هـ 350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.وقالت مؤتمر... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 20 ربيع الثاني 1446 هـ 20 ربيع الثاني 1446 هـ

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