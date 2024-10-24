اخبار العالم

وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية

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وصول الطائرة الإغاثية الـ12 لمساعدة الشعب اللبناني

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي...

36c18e4271.jpgالرياض :
038bc7c8c3.jpg21 ربيع الثاني 1446 هـ

تقرير أممي : 70 % من قتلى النساء والأطفال بالحروب كانوا في غزة

أبلغ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي عن المرأة والسلام والأمن الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تضاعف نسبة النساء...

icon-byline.pngواشنطن: الوكالات
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1446 هـ

نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 ربيع الثاني 1446 هـ

350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار

كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.وقالت مؤتمر...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين

ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل

ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران

تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png20 ربيع الثاني 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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