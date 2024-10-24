وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية

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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 لمساعدة الشعب اللبناني
وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي...
تقرير أممي : 70 % من قتلى النساء والأطفال بالحروب كانوا في غزة
أبلغ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي عن المرأة والسلام والأمن الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تضاعف نسبة النساء...
نيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يصل قازان لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع بريكس
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير...
350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار
كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.وقالت مؤتمر...
أدلة تكشف تبادل كوريا الشمالية وروسيا للمجندين
ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، فيما أبلغ رئيس المخابرات في كوريا...
العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل
ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة...
إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران
تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني...
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