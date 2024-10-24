استعدادات وبروفات مكثفة قبل يوم من ليلة عبدالوهاب بموسم الرياض

انطلاق البروفات

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نبذة عن الموسيقار محمد عبدالوهاب

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - تستعد الرياض لإحياء ليلة طربية مختلفة، حيث تتواصل الاستعدادات والتجهيزات النهائية لليلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، والتي ستكون يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، بتنظيم من شركة بنش مارك، ومشاركة ما يقارب 150 عازفاً، بقيادة المايسترو وليد فايد، وحمل الحفل عنوان "ليلة عبدالوهاب".وانطلقت البروفات في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، ابتداءً من يوم الأحد الفائت، مع وصول الفنانين إلى العاصمة الرياض، حيث بدأ نجوم الحفل والذي يبلغ عددهم خمسة، وهم الفنانون: ماجد المهندس، صابر الرباعي، مي فاروق، نور المهنا، ومحمد ثروت، التحضيرات الفنية الأخيرة لليلة المنتظرة.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، محمد زكي حسنين، أن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أشرف على كل تفاصيل الحفل، وذلك من اختيار الفنانين، حتى الشكل النهائي للحفل، وحرص على تقديم ليلة استثنائية وخالدة ضمن سلسلة الليالي المميزة التي قدمها الموسم خلال الأعوام السابقة.وأضاف محمد زكي أن هذه الليلة هي ليلة مميزة، استغرق التحضير لها أكثر من شهر لتجهيز مسرح أبو بكر سالم، حيث سيظهر يوم الحفل بتصميم يحاكي أصالة وتفرد عبدالوهاب بتقنيات عالمية.يذكر أن الإشارة إلى أن هذه الليلة؛ تأتي ضمن سلسلة من الليالي الكبيرة التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه GEA لتكريم الفنانين والملحنين الذين تركوا بصمة في تاريخ الموسيقى العربية.وكانت شركة بنش مارك قد نشرت فيديو، تحدث فيه الإعلامي سامي جميل عن نبذة عن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وعلاقته بالفن السعودي، وزياراته للسعودية، والأغنية التي قدمها لـ الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، بعنوان "يا رفيع التاج".وعلقت شركة بنش مارك على الفيديو وكتبت: "على أنغام الموسيقى الخالدة، نعيش ليلة مع كوكبة من النجوم تتغنى بروائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب".كما نشرت بنش مارك عدداً من الفيديوهات للفنانين وهم في بروفات ما قبل الحفل، وكان أحد الفيديوهات لبروفة الفنان ماجد المهندس، وعلقت بنش مارك وكتبت: "بروفة البرنس ماجد المهندس، استعداداً لليلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب".وفيديو آخر لبروفة الفنان نور مهنا، وكتبت: "بروفة الفنان نور مهنا، يوم واحد يفصلنا عن ليلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب".

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