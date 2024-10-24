شيخة البدر لـ الخليج 365: انتهيت من مناير وأربع كناين ومتواجدة بالكويت لتصوير أبو البنات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - تتواجد الفنانة شيخة البدر في الكويت، وذلك لتصوير مشاهدها من مسلسل "أبو البنات"، والذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني 2025، وقالت شيخة البدر في حديث لـ"الخليج 365" إن لديها أعمال جديدة انتهيت من تصويرها مؤخراً، منها مسلسل "مناير وأربع كناين" وسيعرض قريباً. وتحدثت عن دوريها في مسلسليها الجديدين.

شيخة البدر طبيبة نفسية في "مناير وأربع كناين"

قالت الفنانة شيخة البدر في حديث لـ"الخليج 365" عن أعمالها: "العمل الأول هو مسلسل جديد بعنوان "مناير وأربع كناين" وأجسد بالعمل شخصية طبيبة نفسية، "أبرار"، لها دور بين أحداث أبطال العمل، وبعض المشاكل النفسية التي يقع بها أبطال العمل، منهم الفنانة نورة الدليمي، وعبدالله عبد الرضا، وحسن عبدال. وتخوض هذه الطبيبة في حالات وعلاج هذه العائلة، وهو من إخراج المخرج الجميل محمد كاظم، ومن إنتاج شركة عبدالله عبد الرضا، والذي أوجّه له الشكر على اختياري ضمن فريق العمل، وعلى تعاملهم الراقي كفريق كامل؛ من إنتاج وإخراج وفنانين، ويضم العمل نخبة من النجوم.

وهذا العمل سيعرض قريباً إن شاء الله، وهو خارج السباق الرمضاني.

شيخة البدر تقدم شخصية قوية وخبيثة في مسلسل "أبو البنات"



وتتابع شيخة البدر قائلة لـ"الخليج 365":" أما عملي الثاني الذي أتواجد من أجله الآن بالكويت وتصوير مشاهدي؛ فهو مسلسل "أبو البنات"، وسيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2025، وهو من إنتاج المجموعة الفنية، وأوجّه لهم الشكر لاختيارهم لي لأكون من ضمن طاقم العمل، وعلى حسن تعاملهم معي، وكذلك الفريق الراقي في العمل والنجوم والفنانين، وهو من إخراج المخرج الرائع محمد القفاص، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحربي وشيماء علي وهبة الدري وشوق الهادي وصمود المؤمن وفتات سلطان، ونخبة كبيرة من الأسماء القوية.

وكشفت عن شخصيتها التي ستجسدها، قائلة: "شخصيتي التي سأجسدها جديدة لأول مرة أقوم بتقمصها، وأتمنى أن يحبها الجمهور، وهي شخصية قوية وخبيثة نوعاً ما، أول مرة ألعبها خلال مشواري الفني، وأتمنى أن يتقبلها المشاهد، والمسلسل تدور أحداثه حول المشاكل العائلية، وهو لايت كوميدي.

مسلسل "مناير وأربع كناين"

"مناير وأربع كناين" هو مسلسل من إخراج محمد كاظم ، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة نور الدليمي، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، أسرار دهراب.

مسلسل "أبو البنات"

"أبو البنات" هو مسلسل من إخراج محمد القفاص، ومن تأليف محمد خالد النشمي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، مشاري المجيبل، شوق الهادي، فهد باسم، نور محمود، طلال باسم، صمود المؤمن، حسن عبدال، هبة الناجم، جلنار.