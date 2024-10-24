الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تشارك في ندوة حول محكمة العدل الإسلامية الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالكويت أمس، في ندوة بعنوان “محكمة العدل الإسلامية الدولية: النشأة والنظام الأساسي”، التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية الكويتية.

وتناولت الندوة، فكرة النشأة التي ظهرت منذ مؤتمر القمة الإسلامي الثالث للمنظمة التي عقدت بمكة المكرمة في يناير 1981، وكذلك في مؤتمر القمة الإسلامي الخامس التي عقدت في دولة الكويت في يناير 1987، إذ تم اعتبارها مقر المحكمة ثم توالت القرارات الصادرة لحث الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع في توقيعها وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة لكي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ.

وتطرقت الندوة، إلى أهمية محكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز الوحدة والتعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرضت الندوة، بعض مواد النظام الأساسي للمحكمة التي تتطلب توقيع ومصادقة 38 دولة أي ما يعادل ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة حتى تباشر المحكمة أعمالها فيما لم يصادق على النظام الأساسي سوى 14 دولة.

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