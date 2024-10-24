صحة تعز: 10.5 ألف حالة إصابة بأمراض وبائية منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت السلطات الصحية في محافظة تعز(جنوب غرب اليمن)، عن تسجيل أكثر من 10,500 حالة إصابة بثلاثة أمراض وبائية منذ مطلع العام الجاري.

وقالت إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان في تعز، في إحصائية حديثة، إن حالات الإصابة بأوبئة (الكوليرا والضنك والحصبة) في المحافظة بلغت 10,510 حالة إصابة من بينها 51 حالة وفاة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 23 أكتوبر الجاري.

وتوزعت الحالات بين 6,682 حالة إصابة بالكوليرا من بينها 43 حالة وفاة، و2,542 حالة إصابة بحمى الضنك، دون تسجيل وفيات، و1,286 حالة إصابة بالحصبة من بينها 8 حالات وفاة، وفقاً للإحصائية.

وتشهد محافظة تعز انتشاراً واسعاً للحميات والأوبئة جراء انهيار المنظومة الصحية واستمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على المدينة منذ تسع سنوات.