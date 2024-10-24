الهند تجلي المئات من الأشخاص وتغلق المدارس استعدادًا لعاصفة استوائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت السلطات الهندية، المدارس وأجلت مئات الآلاف من الأشخاص، كما ألغت رحلات بالقطارات في مناطق بالبلاد، حيث تستعد فرق الإنقاذ اليوم، لعاصفة استوائية تتشكل في خليج البنغال.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية: “إنه من المتوقع أن تزداد قوة عاصفة دانا الاستوائية، حيث ستحمل رياحًا تسير بسرعة تتراوح ما بين 100 كيلومتر و 110 كيلومترات في الساعة (68-62 ميلًا في الساعة) وزوابع سرعتها بلغت 120 كيلومترًا في الساعة (74 ميلًا في الساعة) أثناء توجهها للساحل الشرقي للبلاد”، حيث من المقرر أن تصل إلى البر في وقت لاحق من اليوم، أو في وقت مبكر من غد الجمعة. كما من المتوقع أن تؤثر العاصفة في معظم الخليج 365 بولاية أوديشا شرق الهند، التي شهدت رياحًا قوية وأمطارًا منذ الصباح.

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