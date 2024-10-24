شـ ـاهدوا اللوكات التي اعتمدتها تيا إبنة نوال الزغبي مؤخراً

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنها مهتمة في مجال الموضة والأزياء بشكل كبير، حتى أنها تعمل بهذا المجال، ويظهر هذا واضحاً أيضاً من خلال نظرة على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
ويبدو أن تيا تتنقل مؤخراً بشكل كبير بين البلدان بهدف السياحة والإستمتاع.
إليكم أجمل إطلالاتها وتنسيقاتها مؤخراً، والتي تعد نوعاً من الإلهام للشابات لإختيار إطلالاتهن في سفراتهن.
يذكر أن تيا كانت قد أطلت مؤخراً برفقة شقيقيها التوأم جوي وجورج، على الجمهور عبر حسابها الخاص، وتعد هذه الإطلالة من الإطلالات النادرة لـ جورج ديب، على عكس تيا وجوي اللذين يظهران بشكل دائم.
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