ميريام فارس تقيم حملة لدعم عمل "اليونيسف" في مساعدة النازحين

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في حملة لدعم عمل اليونيسف في مساعدة النازحين في لبنان.

وقالت في الفيديو: "وطني الحبيب لبنان الذي فيه ولدت وعشت كل حياتي، البلد الذي فيه ولد أطفالي ويترعرعون، البلد الذي أتمنى أن أعيش فيه لبقية حياتي.. ينزف".

كما علقت ميريام على المنشور قائلة: "لبنان، يتحمل الأطفال العبء الأكبر من حالة عدم الاستقرار، ويعيشون في خوف، ويواجهون خطر فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.

انضم إلى ميريام فارس لدعم جهود اليونيسف لتقديم المساعدات الأساسية - المياه النظيفة، والبطانيات، والفرش، والمساعدات النقدية للأطفال النازحين وعائلاتهم".

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