موعد عرض مسرحية قلبي وأشباحه على مسرح محمد العلي بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:21 مساءً - يقيم أبطال مسرحية "قلبي وأشباحه" عروضاً مميزة على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسختة الخامسة، وذلك من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، ونشر حساب موسم الرياض على إنستغرام بوستر المسرحية، وعلّق وكتب: "أحداث كوميدية مرعبة داخل قصر مهجور، تنتظركم في مسرحية (قلبي وأشباحه) على مسرح محمد العلي داخل ‫بوليفارد سيتي‬، من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024".

مسرحية "قلبي وأشباحه"

هي مسرحية من بطولة الفنان عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي الميرغني وإيمان السيد وسليمان عيد وحاتم صلاح، وتأتي في إطار رعب كوميدي. تدور أحداث المسرحية أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان، وتتوالى الأحداث.

مسرحيات أخرى بموسم الرياض

وكان موسم الرياض قد عرض أولى مسرحياته بالموسم؛ وهي للفنان حسن البلام بعنوان "طالبين القرب"، وهي مسرحية اجتماعية كوميدية، قُدمت أول عروضها بالكويت في أول أيام عيد الفطر 2024، وكذلك تم تقديم عروض جديدة لها بعيد الأضحى المبارك، وهي من إخراج عبدالله البدر، ومن تأليف أحمد العوضي ومريم نصير، ومن بطولة كل من الفنان داود حسين، حسن البلام، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، غادة الزدجالي، نوف السلطان، علي الحسيني، وخالد السجاري".

https://www.instagram.com/p/DBez6mgNkFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBez6mgNkFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBez6mgNkFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"