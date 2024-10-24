500 زائر لمعرض كفى .. والعشرات يعلنون رغبتهم في العلاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

بالتعاون مع كلية الطب بمحافظة القنفذة شاركت جمعية كفى بركن توعوي وعيادة للإقلاع عن التدخين وركن للاستشارات وذلك ضمن فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية 2024 .

وأوضح مدير فرع جمعية كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي أن معرض الجمعية وعيادتها حظيا بزيارة أكثر من ٥٠٠ مستفيد ومستفيدة من مختلف الأعمار ، فيما أبدى العشرات رغبتهم بزيارة مقر الجمعية لأجل العلاج وذلك بعد ما شاهدوا حجم أخطار السموم على الفرد والمجتمع ، وتلقوا الاستشارات من المختصين بفريق كفى.

وشكر الحليسي جميع القائمين على الفعالية والذين شاركوا في وصول رسالة الجمعية للزوار وفي مقدمتهم عميد كلية الطب الدكتور عبدالله بن علي ساعاتي ، ومؤسسة صالح بن ثويني الثنيان ومؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسى على دعمهم ورعايتهم برامج الجمعية.

وفي ختام الفعالية كرم عميد كلية الطب الدكتور عبدالله بن علي ساعاتي جمعية كفى ، فيما أشاد بالدور الذي تقوم به في توعية المجتمع بخطر التدخين والمخدرات ومشاركتها المتميزة خلال الفعالية المقامة بالكلية .

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