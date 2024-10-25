شكرا لقرائتكم حضور عالمي لأئمة المسجد النبوي في آسيا الوسطى والبلقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ترامنت زيارة كل فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور: صلاح البدير، إلى جمهورية قيرغيزستان؛ وزيارة إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا إلى جمهورية الجبل الأسود في توقيت واحد ؛ إلا أنها جاءت لبلدين مختلفين هامين؛ أحدهما في آسيا الوسطي والآخر في البلقان في إطار تعزيز مكانة أئمة الحرمين الشريفين ؛ وبث الوعي الديني المستنير ؛ في العالم؛ وتعضيد رسالة المملكة المضيئة لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال.

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وسيلقي فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة في مسجد السرخسي، أكبر مسجد في آسيا الوسطى، فيما يلقي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا خطبة الجمعة في جامع هادروفيتش ويؤم المصلين به.

كما يزور فضيلته مدينة أولتسين، حيث يجري لقاءً مع رئيس البلدية ويزور المجلس الإسلامي، ويؤم المصلين في صلاة المغرب في المسجد المركزي مع إلقاء محاضرة أخرى.

وتتضمن الزيارة أيضًا لقاءات في مقر المشيخة الإسلامية وزيارة المدرسة الثانوية الدينية.

بينما تتضمن زيارة الشيخ البدير فعاليات إثرائية دينية هامة، ولقاءات مع شخصيات بارزة، مثل: المفتي ورئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأديان.

واستهلّ فضيلة الشيخ الدكتور: صلاح البدير، زيارته اليوم الخميس ًلقيرغيزستان، بلقاء مفتي الجمهورية، الشيخ: عبد العزيز قاري زاكيروف؛ حيث بحث مع سبل تعزيز رسالة الحرمين وتبني قيم التسامح والوسطية.

وتأتي زيارات أصحاب الفضيلة الأئمة؛ التي تستمر لمدة أربعة أيام؛ بتوجيهات معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن_السديس، لتعزيز مكانة أئمة الحرمين الشريفين، بهدف نشر الوعي الديني، وتعزيز التسامح والوسطية في العالم؛ وبتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين .