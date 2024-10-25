شكرا لقرائتكم لقطات لجريان السيول في وادي قرن بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات لجريان السيول في وادي قرن غرب الحوية شمال محافظة الطائف، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية ، القصيم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض ، نجران ، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تبقي درجات الحرارة الصغرى في الانخفاض على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.