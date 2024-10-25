شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: فخور بلاعبي الزمالك وعواد يستحق أفضل لاعب فى المباراة وأهنئ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن كلا الفريقين الأهلي والزمالك قدما مباراة مميزة خلال لقاء نهائي السوبر المصري التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

وقال ميدو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس إنه فخور بأداء الزمالك ولاعبيه في مباراة اليوم وأقدم التهنئة للنادي الأهلي واحنا بنحترم القلعة الحمراء، وأبارك لكل الأهلاوية والفوز جاء للمارد الأحمر في توقيت هام.

وانتقد ميدو حصول محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي على حصوله على لقب احسن لاعب في المباراة، مؤكدا أن محمد عواد يستحق هذا اللقب لما قدمه في المباراة طول وقت وتمكن من التصدي للعديد من الكرات المهمة من لاعبي المارد الأحمر.

ووجه ميدو الشكر إلى لاعبي الزمالك وجهازه الفني علي التركيز والإصرار والظهور بشكل مميز في المباراة رغم الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب محمد بن زايد.