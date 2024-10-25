شهر من انطلاق مبادرة "بداية".. قصور الثقافة تقدم 1655 نشاطا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، 1655 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بجميع المحافظات منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي إلى 17 أكتوبر الحالي، لاقت إقبالا جماهيريا غفيرا بلغ 177405 مستفيدين.

وأكد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة أعدت برنامجا مكثفا ومتنوعا في إطار برامج وزارة الثقافة المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" والمعنية في المقام الأول ببناء الإنسان وتثقيفه وتوعيته.

وأضاف "ناصف" أن الفعاليات تلقى دعما كبيرا من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث تستهدف الوصول للمواطن بجميع المحافظات وخاصة القرى والمناطق الحدودية والنائية والمناطق الجديدة الآمنة والأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، تحقيقا للعدالة الثقافية ودعم ورعاية الموهوبين ونشر القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ورئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة بداية بقصور الثقافة، أن الفعاليات تنوعت بين المحاضرات والندوات واللقاءات التوعوية والورش والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون وورش الحكي والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والمهرجانات والمؤتمرات والأمسيات الأدبية، وقد تركزت الأنشطة حول التوعية بأهداف المبادرة وجهود الدولة في ملف التنمية البشرية.

ونفذت الفعاليات بالتعاون بين الإدارات المركزية والأقاليم والفروع الثقافية، نعرض جانبا منها في التقرير التالي:

- الأسبوع 33 لأطفال أهل مصر بمطروح..

وفي محافظة مطروح وتحت شعار "يهمنا الإنسان"، انطلقت فعاليات الملتقى الثقافى الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" وتضمن عددا من الزيارات الميدانية لأشهر معالم المحافظة، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والحرفية للأطفال منها الخيامية، كتابة السيناريو، المسرح، الشعر، التصوير، وغيرها،

- مؤتمر الإبداع وقضايا المجتمع بدمياط

وفي المدينة الشبابية برأس البر أقيمت فعاليات مؤتمر إقليم شرق الدلتا الأدبي في دورته الحادية والعشرين في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، تحت عنوان "الإبداع وقضايا المجتمع المصري"، برئاسة الأديب د. عيد صالح، وأمانة الأديب أيمن عباس، وشهد المؤتمر 5 جلسات بحثية ناقشت "دور الإبداع في القضايا الإلكترونية"، "دور الإبداع في قضايا العنف"، "دور الإبداع في قضايا التفكك الأسري"، "شعر العامية"، "السرد"، إلى جانب أمسية قصصية أمسية شعرية، بالإضافة إلى جلسة "الشهادات".

- أسبوع المرأة بين الثقافة والفنون بسوهاج

واستقبلت محافظة سوهاج فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث "المرأة بين الثقافة والفنون"، الذي أقيم بقصر ثقافة المنشأة، وناقش عددا من القضايا منها "الصحة النفسية والجسدية" و"التطور التكنولوجي الحديث في العصر الحديث" و"كيفية بناء أجيال المستقبل"، كما تضمن البرنامج باقة من العروض الفنية، والورش المتنوعة. وأطلقت هيئة قصور الثقافة مؤخرا عدة أسابيع للمرأة في عدد من المحافظات، بهدف تنمية الموهبة والحس الفني لدى المشاركات به، في ضوء الاهتمام بالتثقيف والتعليم الحرفي للمرأة، وإثراء الجانب الفني والإبداعي لديها.

- مسرحان متنقلان بإقليم وسط الصعيد

وبالتزامن أيضا مع إطلاق مبادرة "بداية" تم تسليم مسرحين متنقلين جديدين لمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي الأربعة أسيوط والوادي الجديد وسوهاج والمنيا، ضمن القوافل التي تستهدف الوصول بالأنشطة والخدمات الثقافية والفنية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا والتي لا توجد بها مواقع ثقافية.

- مهرجان مسرح الهواة بالسامر

وأطلقت الهيئة مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، على مسرح السامر وشارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، من العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي.

- الأسبوع 18 لشباب المحافظات الحدودية بأسوان ضمن مشروع "أهل مصر"

وعلى مسرح فوزي فوزي بأسوان، انطلقت فعاليات الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية، ويضم عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم مجموعة من الجولات الحرة، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والحرفية لإكساب المتدربين عدد من المهارات .

- انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر أدباء جنوب الصعيد بالأقصر

وفي مركز المؤتمرات بمحافظة الأقصر، انطلقت فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في دورته العاشرة، بعنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع"، دورة "الشاعر الراحل رمضان عبد العليم"، برئاسة الشاعر فتحي عبد السميع، والأمين العام للمؤتمر الكاتب بكري عبد الحميد.

ويشهد المهرجان طوال فترة إقامته عددا من الجلسات البحثية، بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين بجانب المحاضرات والأمسيات الشعرية بمواقع قصر ثقافة الأقصر، بهاء طاهر، حسن فتحي.

- أنشطة مخصصة لذوي الهمم

وضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للغة الإشارة، وأنشطة المبادرة المقدمة لذوي الهمم، نظمت زيارة ميدانية إلى المتحف القبطي، لطلاب المدارس من ذوي الإعاقة السمعية. وضمت الزيارة طلبة مدارس "أمل السيدة نفيسة للصم، وأمل المنيرة للصم، وزينهم للصم وضعاف السمع"، للتعرف على تاريخ المتحف وأهم مقتنياته حيث تم إنشاؤه عام 1910م، لجمع الآثار والوثائق التي تسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر.

- البرنامج الثقافي لتعزيز المواطنة ونبذ العنف بقرى المنيا

وضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، واصلت قصور الثقافة فعالياتها بقرية منشأة زعفرانة، التي قدمها بيت ثقافة أبو قرقاص بمركز شباب القرية، استهلت الفعاليات بمجموعة من الورشة الفنية منها تصميم لوحات في حب الوطن، مع استمرار توافد الرواد على معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

- أوبريت "بداية جديدة"

وشهد قصر ثقافة روض الفرج، على مدار ليلتين عرض أوبريت "بداية جديدة"، تدور فكرته حول رب أسرة يدعى "مصري" تحاول زوجته "محروسة" إقناعه بخوض تجربة زيارة أحد المصانع المتطورة المعنية ببناء الإنسان، وهو ما ترتكز عليه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي، وترسيخ الهوية المصرية، الأوبريت فكرة وألحان محمد مصطفى، إخراج محمد الطايع.

قدم فنانو قصر ثقافة الطفل جاردن سيتي يومًا فنيًا وثقافيا، في منطقة الخيالة إحدى للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، نُفذت به ورش وأنشطة تفاعلية تحت شعار "بنحبك يا مصر" مع أطفال مدرسة "تحيا مصر"، بجانب ورشة بعنوان "في حب علم بلادي"، ورسم علم مصر على الوجه لأطفال المرحلة الابتدائية، وكذلك ورشة رسم تلوين عن عبور القناة واحتفالات المصريين بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

قدم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فشهدت مدرسة أحمد ابن طولون الابتدائية، ورشة لعمل تشكيلات من الخرز الأسود وخرز الحروف، إلى جانب ورشة فنية في الرسم عن انتصارات أكتوبر بألوان الفلوماستر والشمع، كما نفذت ورشة رسم أخرى بعنوان "سيناء رجعت لينا" باستخدام كانسون ملون وألوان الباستيل، بالإضافة لورشة فنية باستخدام ورق الكانسون و الفوم الجليتر.

كما شهدت مدرسة محمود أبو العزم بزينهم، عقد حوار بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي"، وأوضحت خلاله سهام إسماعيل أهم استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها في الحياة، موضحة الأضرار السلبية المتسببة من كثرة الاستخدام

كما انطلقت فعاليات "دوري المكتبات" في دورته الثانية للأطفال بالمحافظات بعنوان "النيل شريان حياة"، وأقيمت أولى فعاليات الدوري في الأول من أكتوبر الحالي ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل بكل الفروع الثقافية، يتضمن الدوري المخصص للمرحلة العمرية من 9 إلى 18 عاما، محاضرات عن "نهر النيل"، ويقوم الطفل بتلخيص 3 كتب عن "نهر النيل" والإجابة عن عدد 30 سؤالا في الموضوع نفسه.

- مؤتمر "الأجناس الأدبية وآليات التلقي.. أدب الإقليم نموذجا"

انطلاق المؤتمر الأدبي 23 لإقليم غرب ووسط الدلتا بالمنوفية، بعنوان "الأجناس الأدبية وآليات التلقي.. أدب الإقليم نموذجا"، دورة الشاعر الراحل مصطفى عبد المجيد سليم.

- تدشين المبادرة بالمناطق الجديدة الآمنة بالمحافظات

واستقبلت منطقة الخيالة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج المبادرة بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، تضمنت لقاء أوضحت خلاله سهام إسماعيل، أهداف المبادرة التي تستهدف رفع الوعي وتعزيز الهوية المصرية، وترسيخ القيم والمبادئ الإيجابية

وقدم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمركز التدريب المهني، بمدينة بشاير الخير، ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، وبالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

استهلت الفعاليات بلقاء أوضحت خلاله عبير عمرو، مسئول العلاقات العامة بالفرع، أهداف المبادرة التي تستهدف رفع الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، وذلك بالتعاون المجلس القومي لحماية الطفولة.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "دور المرأة في تربية النشء" تناولت خلالها د. ميرفت مسعود، خبير تربوي في القضايا الاجتماعية والتنموية، مفهوم التربية الإيجابية، ودور الدولة في تمكين المرأة من خلال المبادرات الرئاسية أهمها مبادرة "بداية" التي نشهدها حاليا.

واختتمت حديثها مقدمة عدة نصائح حول تربية الأبناء بشكل إيجابي، لإعداد جيل مثقف وواع قادر على بناء المجتمع.

وشهدت مدرسة أميرة لطفي الرسمية للغات بالإسكندرية، فقرة قراءة واطلاع تنفيذ عبير زكي، وحديث حول أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تقديم عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، وذلك ضمن فعاليات المكتبة المتنقلة المقدمة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي، عددا من أطفال مدينة بشاير الخير، تضمن لقاء بعنوان "صحتك تهمنا" تحدثت خلاله د. ميرڤت جاب الله، عن أهمية تناول الغذاء الصحي، مقدمة عدة نصائح للأطفال لحماية الجسم من الأمراض منها الاهتمام بممارسة الرياضة، عدم الإكثار من الحلويات، وعدم مشاركة أدوات العناية الشخصية مع الآخرين، كما استقبل قصر ثقافة الشاطبي، عددا من أطفال مدينة بشاير الخير، في لقاء للتعريف بأهداف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشروط مسابقة المبدع الصغير، تنفيذ عبير عمرو مسئول العلاقات العامة.

استقبل قصر البارون بالقاهرة، عددا من أطفال حي روضة السيدة زينب، تضمن جولة تفقدية داخل القصر تعرف خلالها الأطفال على تاريخ البناء، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة جماليات العمارة الهندية، بجانب ورشة عمل تشكيلات بالورق الملون تدريب سارة علي، وفقرة رسم على الوجه، وتصميم لوحات بالألوان الفلوماستر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

استقبلت مساكن كوبري سندوب بمركز المنصورة، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، تضمنت لقاء بعنوان "الخطة الاستراتيجية للدولة وأهداف التنمية المستدامة"، أوضحت خلاله نجوي الدماصي، مستشار المرأة بالدقهلية، المشروعات التي تتبناها الدولة لتوفير حياة آمنة للمواطن المصري في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، الثقافة، بجانب مشروعات البنية التحتية واستصلاح الأراضي، والمشروعات التنموية في سيناء، كما تناولت أهداف مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ومنها مدينة بشاير الخير بالإسكندرية وحي الأسمرات بالقاهرة وغيرها من المشروعات التي أقيمت بهدف القضاء على العشوائيات وتحسين المستوى المعيشي في مختلف المجالات.