"وعلى نياتكم ترزقون".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع فوز الأهلي على الزمالك؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حصد لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

بهذا الفوز، نجح الأهلي في رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري، إلى البطولة رقم 15 في تاريخيه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصدًا للقب البطولة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الأهلي والزمالك بمطالعة الألبوم أعلاه:

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