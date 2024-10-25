البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت

اعلن البيت الأبيض باننا أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت.

واردف البيت الابيض "مستمرون في محاولة إيجاد طريقة للتوصل إلى اقتراح يمكن للجانبين الاتفاق عليه لإيقاف القتال، ونتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأيام المقبلة وهذا ما تحدث عنه وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني".

ولفت البيت الأبيض الى ان ما يتعين تحديده الآن هو ما إذا كانت حماس مستعدة للمشاركة في المفاوضات والإفراج عن الاسرى في قطاع غزة.