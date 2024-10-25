الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ صباح اليوم

اعلنت مديرية الدفاع المدني عن "المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح اليوم الخميس الواقع في ٢٤-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة:

محافظة جبل لبنان :

قضاء عاليه:

•⁠ ⁠استهدفت مسيرة إسرائيلية آلية من نوع جيب على طريق ضهر الوحش - الكحاله ما أدى إلى احتراق الجيب وسقوط شهيدين. وقد عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق الجيب فيما تولت جهات اخرى نقل جثماني الشهيدين الى المستشفى.

قضاء جبيل :

-على اثر غارة إسرائيلية استهدفت خراج بلدة علمات، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في الموقع المستهدف.

محافظة بيروت :

•⁠ ⁠استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل، لليوم الرابع على التوالي، للعثور على عائلة سورية لا تزال ضمن عداد المفقودين، على اثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد الأحياء السكنية في الجناح قرب مستشفى بيروت الحكومي وأدت الى تدمير أربع مبانٍ على رؤوس قاطنيها، وأحدثت أضراراً فادحة في الأبنية المجاورة. وقد تم العثور على أشلاء لعدد من الشهداء، على أن تؤكد نتائج فحوصات ال DNA ما إذا كانت لأفراد العائلة المفقودة.

ضاحية بيروت الجنوبية :

•⁠ ⁠على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني السكنية قرب مطعم بدر في محلة الكفاءات، أخمد عناصر الدفاع المدني النيران في الموقع المستهدف.

•⁠ ⁠إخماد حريق شقة سكنية في المريجة جراء غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة.

محافظة بعلبك:

•⁠ ⁠على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الحلانية، عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثامين ٥ شهداء وسحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المنزل المستهدف.

•⁠ ⁠على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الخضر، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثامين ٧ شهداء و سحب ١٤ جريحاً من تحت الأنقاض.

•⁠ ⁠على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مزرعة في مدينة بعلبك، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق في الموقع المستهدف.

محافظة النبطية:

•⁠ ⁠على إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة جباع، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين في الموقع المستهدف. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المنزل المستهدف.

•⁠ ⁠على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرتبنيت، عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، على انتشال جثمان شهيد. وتم نقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.

خدمات عامة:

•⁠ ⁠إعادة فتح طريق الذي يربط بين بلدات جباع - كفرفيلا - كفرملكي بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية.

•⁠ ⁠اخلاء عائلة مؤلفة من ٥ افراد من بلدة كفرتبنيت إلى مستشفى النجدة الشعبية جراء تعرض البلدة لغارة إسرائيلية.

محافظة الجنوب:

•⁠ ⁠الكشف على موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة المجادل.

•⁠ ⁠على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفا من ٣ طبقات في بلدة جويا، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف. في الوقت نفسه، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، على انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ولا يزال البحث جارياً للعثور على جميع المفقودين.

•⁠ ⁠الكشف على موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الصرفند.

خدمات عامة:

•⁠ ⁠تأمين السلامة العامة خلال تشييع شهداء داخل بلدة جويا.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".