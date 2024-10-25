ريهام حجاج بصور رومانسية مع زوجها وإطلالتها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ريهام حجاج، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو قصير لها.

وظهرت ريهام في الصور برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهي تقضي معه لحظات رومانسية، إذ ظهرت وهي تحتضنه.

ولفتت ريهام الأنظار بإطلالتها إذ ارتدت فستان قصير جاء بقصة واسع، وبأكمام طويلة، كما جاء مزينا بورود ملونة. والفستان من "ZIMMERMANN"، يبلغ سعره 650 دولار.

ومن الناحية الجمالية رفعت ريهام شعرها بالكامل للوراء، وطبقت مكياجا ناعما.

وعلى الصعيد الفني، كانت ريهام قد شاركت في موسم دراما ومضان الماضي 2024 ، بمسلسل "صدفة"، من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

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