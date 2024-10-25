ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان اللبناني راغب علامة، بوفاة شقيقته الكبرى الحاجة صبيحة، التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.

وأعلن راغب علامة عن وفاة شقيقته عبر منشور على حسابه الرسمي، عبر فيه عن حزنه العميق لفقده شقيقته، إذ كتب فيه: " لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل ان تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟"

وأضاف: "كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.. اليوم اخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة ! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة !شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.." واختتم راغب علامة رسالته قائلا: رحمهما الله، ‏إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يفجع بوفاة أقرب الناس إليه "كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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