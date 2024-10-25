شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: قلوبنا تنزف دماً من مشاهد القتلى من النساء والأطفال في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس" السادسة عشرة بأن معظم الذين قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة من بين أكثر من 40 ألفا هم من النساء والأطفال.

وقال بوتين: "لا يوجد شخص على وجه الأرض لا ينزف قلبه دماً عندما ينظر إلى ما يحدث في غزة. لقد مات أكثر من 40 ألف شخص - وهؤلاء معظمهم من النساء والأطفال".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه لا يمكن، في رأي الجانب الروسي، حلحلة هذا الصراع إلا بعد إزالة أسبابه، والسبب الرئيسي هو عدم وجود دولة فلسطين الكاملة، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن في هذا السياق".

وها قد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ384، حيث واصل الجيش الإسرائيلي إحكام حصار شمال القطاع وارتكاب المجازر في منطقة جباليا، وذلك بهدف دفع السكان الفلسطينيين إلى النزوح قسرا نحو الجنوب.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بوجود جرحى بشوارع مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا بنيران مدفعيات ومسيرات إسرائيلية، وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تعجز عن نقلهم إلى المستشفيات بسبب منعها واستهدافها من قبل القوات الإسرائيلية.

وبلغت حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 20 يوما في شمال القطاع، 770 قتيلا وأكثر من 1000 جريح، عدا عن تهجير الآلاف من المدنيين واختطاف المئات منهم دون معرفة مصيرهم، إضافة إلى تدمير مراكز الإيواء والمباني بشكل مستمر وممنهج ضمن خطة إفراغ المنطقة من الفلسطينيين، وفرض السيطرة الاحتلالية عليها.