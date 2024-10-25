شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات شهر أكتوبر بمدارس الجيزة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب مراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بـ محافظة الجيزة، الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس 31 أكتوبر 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحان الشهر لصفوف النقل تستهدف أجزاء المنهج الدراسى منذ بدء الدراسة، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد فى جزء من الحصة أو ما يعادل فترة دراسية ويحصل للطالب فيها على درجات الاختبار.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وأشارت إلى أن الاختبارات تعقد وفق جدول موحد تحدده المديرية، مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.