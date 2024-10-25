ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها.

وتألقت ليلى في الصور بإطلالة ملفتة، إذ ارتدت بدلة من المخمل زرقاء اللون بالكامل، من العلامة التجارية H&M، وجاء البنطلون بقصة واسعة من الاسفل، والجاكيت ضيقة تتناسق مع جسدها.

وصل سعر جاكيت البدلة إلى الـ 199 دولار، أما سعر البنطلون فوصل إلى الـ 129 دولار.

وأكملت ليلى إطلالتها بحقيبة يد صغيرة للغاية Micro Lady Dior باللون العاجي، يصل سعرها إلى 6500 دولار تقريبا.

ومن الناحية الجمالية، تركت ليلى شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى أحمد زاهر تتألق ببدلة زرقاء وسعر حقيبتها بآلاف الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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