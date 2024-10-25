يارا تعيد نشر أغنيتها "ما يهمك يا بيروت" وهكذا علقت

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الفنانة اللبنانية يارا، نشر أغنيتها "ما يهمك يا بيروت"، التي كانت أطلقتها منذ أربع سنوات، بعد وقوع إنفجار مرفأ بيروت.



وتقول كلمات الأغنية: "ما يهمك يا بيروت.. يا ضحكة ما بتموت.. غيمة ورح تقطع.. وشمسك رح تطلع.. وتضوي لبيوت…".

وأرفقت يارا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "لبنان بعيوننا قلب نابض ما بينكسر، الله حامي بلدنا وأهلنا الغالين".

وتفاعل المتابعون مع منشور يارا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن تضامنهم مع لبنان ومحبتهم له، وتمنوا أن يعم السلام والأمن فيه.

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