"وفا": 28 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن "استشهاد 28 مواطنا، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
واكدت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 28 مواطنا معظمهم أطفال ونساء، كما أصيب العشرات بجروح مختلفة".
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من الضحيا والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
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