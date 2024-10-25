شكرا لقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة.. باكستان تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بشلل الأطفال منذ بداية العام، فيما أكددت مجددًا التزامها بالقضاء على المرض.

وأظهرت البيانات الرسمية تسجيل 6 حالات إصابة بشلل الأطفال العام الماضي، بتراجع من 147 إصابة في 2019.

وتمكنت باكستان من السيطرة على انتشار شلل الأطفال عن طريق حملات التطعيم التي تتردد على المنازل. وانخفضت الأرقام الرسمية إلى 84 حالة في 2020، وإلى حالة واحدة في 2021، وإلى 20 حالة في 2022. زيادة أعمال العنف ويقول المسؤولون إن عشرات الآلاف من الأطفال لم يتلقوا التطعيم وسط زيادة حديثة في أعمال العنف التي تسهم في زيادة الإصابات الجديدة العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال: "لن يهدأ لنا بال حتى تصبح باكستان خالية من فيروس شلل الأطفال".

ودشن شريف أيضًا حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد، تبدأ في 28 أكتوبر الحالي، وتستهدف 45 مليون طفل دون الخامسة. حملات تطعيم دورية وتنظم باكستان حملات تطعيم دورية، ولكن المسلحين المرتبطين بالقاعدة وطالبان غالبًا ما يستهدفون عمال الرعاية الصحية.

وقتل المسلحون العشرات من عمال الرعاية الصحية خلال حملات التطعيم.