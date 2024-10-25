شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. موظفون يتلقون رشاوي مقابل الإعفاء من التجنيد الإلزامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن محققون حكوميون، الخميس، العثور على أموال نقدية تصل قيمتها إلى نحو 2ر1 مليون دولار، معظمها بالدولار الأمريكي، في مكتب تجنيد في كييف، حيث تلقى موظفون رشاوى من أوكرانيين يسعون إلى تجنب التجنيد العسكري الإلزامي.

وقال المحققون أنه تم ضبط 11 سيارة فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 11 مليون دولار.

كما جرى اعتقال ثلاثة موظفين في مكتب للتجنيد في منطقة هولوسيفسكي في العاصمة الأوكرانية، ومن بينهم رئيس لجنة التجنيد. الخدمة العسكرية وقال محققون إن الأشخاص الذين كانوا يسعون إلى تجنب التجنيد دفعوا مبالغ تتراوح ما بين 2000 دولار إلى 14 ألف دولار للحصول على شهادات تفيد بأنهم غير لائقين للخدمة العسكرية.

وتشير تقارير إلى أن أكثر من ألف شخص دفعوا رشاوى للخروج من الخدمة العسكرية.

ويمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، التي تراقب الفساد العالمي، فإن أوكرانيا مازالت واحدة من أكثر دول أوروبا فسادا.