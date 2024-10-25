شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا: العدوان على لبنان امتداد مأساوي للحرب المدمرة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن النزاع المتصاعد في لبنان هو امتداد مأساوي للحرب المدمرة في غزة وللأزمة في الضفة الغربية.

وتحدث في كلمة له أمام المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته المنعقد حاليًا في باريس، عن المأوى والمساعدة الإنسانية التي تقدمها الأونروا للمحتاجين في لبنان، موضحًا أن ملاجئ الوكالة تستضيف حاليًا ما يقرب من 4000 شخص من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.

إيقاف عمليات الأونروا

وحذر مفوض الأونروا من المشروع القانون في الكنيست الإسرائيلي الذي يسعى إلى إيقاف عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال: "إن الفشل في التصدي بفعالية لمحاولات ترهيب الأمم المتحدة وتقويضها في غزة والضفة الغربية قد أرسى سابقة خطيرة".