شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يثمن مواقف روسيا الداعمة لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مواقف روسيا الثابتة والداعمة لبلاده وللشعب الفلسطينى وحقوقه العادلة، والتى تؤكد متانة روابط الصداقة التى تربط البلدين الصديقين فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض عباس مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - على هامش مشاركته فى أعمال قمة "بريكس" المنعقدة فى مدينة قازان الروسية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها فى شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق الجانبان إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التى تمر بها دولة فلسطين جراء استمرار العدوان واحتجاز إسرائيل أموال "المقاصة"، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذى انعكس على أداء الحكومة الفلسطينية وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.



وكان الرئيس الفلسطيني، قد وصل مساء /الثلاثاء/ إلى قازان لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من نظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى ظل السعى لانضمام دولة فلسطين إلى عضوية مجموعة البريكس.